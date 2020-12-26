В интервью изданию Polsat News президент Польши с 1990 по 1995 годы Лех Валенса поведал публике, что последнее время испытывает значительные финансовые затруднения.

По словам экс-президента, в этом году он никому на Рождество не дарит подарки, и ему их никто не несет. «Да, было время – я ехал подрабатывать, мне этого хватало. А теперь все кончено. У меня нет средств. Было время, когда они у меня были, я их раздавал. А сегодня я человек с пустым карманом», – жаловался Валенса. Уточним, как он подрабатывал: участвовал в политических ток-шоу, давал актуальные комментарии, читал лекции в нескольких университетах. Однако по причине коронакризиса бывший президент оказался невостребованным. Валенсе положена ежемесячная пенсия в размере 10,5 тысяч злотых. За 1 польский злотый дают 0,27 доллара США.