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Газета "Кишиневские новости"

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Зеленскому пожелали «подорваться на растяжке»

26 декабря
12:26 2020
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Маруся Зверобой (настоящее имя Алена Самбул) ветеран войны на востоке страны, кандидат в депутаты Верховной Рады написала в телеграм-канале, что ураинские военные ждут, когда президент Владимир Зеленский «подорвется на растяжке», сообщает «Страна».

Ранее глава государства в интервью журналу «Фокус» сказал: «Все ждут, когда посадят Порошенко». Зверобой отреагировала на эти слова следующим образом: «Все ждут, когда посадят Зеленского! Особенно учителя, медики и ФОПы (частные предприниматели, ред.). А ветераны, волонтеры и военнослужащие ждут, когда он подорвется на растяжке у себя в охвиси». Ранее Зверобой вместе депутатом Софией Федыной записали и разместили в сети видео, на котором обсуждали разные способы убийства президента. После этого на подруг было заведено уголовное дело.

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