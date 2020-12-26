Маруся Зверобой (настоящее имя Алена Самбул) ветеран войны на востоке страны, кандидат в депутаты Верховной Рады написала в телеграм-канале, что ураинские военные ждут, когда президент Владимир Зеленский «подорвется на растяжке», сообщает «Страна».

Ранее глава государства в интервью журналу «Фокус» сказал: «Все ждут, когда посадят Порошенко». Зверобой отреагировала на эти слова следующим образом: «Все ждут, когда посадят Зеленского! Особенно учителя, медики и ФОПы (частные предприниматели, ред.). А ветераны, волонтеры и военнослужащие ждут, когда он подорвется на растяжке у себя в охвиси». Ранее Зверобой вместе депутатом Софией Федыной записали и разместили в сети видео, на котором обсуждали разные способы убийства президента. После этого на подруг было заведено уголовное дело.