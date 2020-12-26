Правительство России своим постановлением, принятым 23 декабря 2020 года, продлевает срок действия беспошлинных поставок агропромышленной продукции из Республики Молдова на российский рынок. Игорь Додон приветствует продление льготного режима до 31 марта 2021 года, делая акцент на важности данного решения для молдавских экспортеров.

Экс-президент напомнил также, что отмена пошлин на импорт нескольких категорий молдавской плодоовощной, винодельческой и другой продовольственной продукции в Российскую Федерацию является результатом его личной договоренности с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2018 году. Додон констатировал тот факт, что эта льгота позволила молдавским производителям экономить от 300 до 500 млн леев в год.