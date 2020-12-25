Сегодня на встрече с делегацией Молдовы в составе председателя парламента РМ Зинаиды Гречаный, экс-президента РМ Игоря Додона и другими официальными лицами председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что принятие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдове важно для экономического, культурного и социального взаимодействия между нашими странами.

Вячеслав Володин подчеркнул, что это решение в первую очередь в интересах граждан Молдовы. «Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия», — также заявил он. «Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании», — уверен председатель ГД.

Председатель ГД напомнил, что граждане Киргизии и Беларуси, где закреплен в Конституции статус русского языка, могут работать водителями в России, не получая российские водительские права. «Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдавии дополнительные возможности», — сказал Вячеслав Володин.