Хор исполнил рождественские песни в Нотр-Дам-де-Пари, на всякий случай надев каски, пишет ВВС.

Впервые с момента страшного пожара во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари, в его стенах была проведена акция. Хор собора Парижской богоматери исполнил легендарную рождественскую песню Jingle Bells и не только. Записан целый праздничный концерт. Правда, из общей радостной атмосферы немного выбивался вид самих участников хора. Им пришлось пожертвовать нарядными костюмами в угоду безопасности, так как в соборе все еще ведутся ремонтные работы. Хористы были одеты в синие комбинезоны, а на головах у каждого была строительная каска. Напомним, что в апреле 2019 года в Нотр-Дам-де-Пари произошел разрушительный пожар. Власти Парижа предполагают, что собор сможет вновь открыться не раньше 2024 года.