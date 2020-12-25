Власти Ирландии авторизовали вакцину Pfizer-BioNTech против коронавируса, передает ВВС.

Ирландское правительство признало вакцину Pfizer-BioNTech эффективной в борьбе с Covid-19. Ирландия получит свою первую партию вакцин 26-го декабря. По заявлению министра здравоохранения, начало вакцинации назначено на 30-е декабря. Правительство Ирландии считает такое скорое прибытие вакцины действительно радостной новостью в безрадостном 2020 году. Ирландия была в числе стран, закрывших свои границы от Великобритании, когда в Лондоне обнаружился стремительно распространяющийся новый тип коронавируса. Правительство государства вновь вводит жесткие ограничительные меры, которые продлятся по меньшей мере до 12-го января. Пабы и рестораны будут закрыты для обслуживания в помещениях на все зимние праздники.