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Газета "Кишиневские новости"

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Австралийского экспедитора спасли из Антарктики

Австралийского экспедитора спасли из Антарктики
25 декабря
19:46 2020
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Австралийского экспедитора эвакуировали из Антарктики, после пятидневной спасательной операции, сообщает ВВС.

Австралия, Китай и США объединились, чтобы совместными усилиями спасти заболевшего экспедитора. Спасательная операция длилась пять дней, в ней использовались три разных вида транспорта: лодки, вертолеты и самолеты. Детали заболевания экспедитора не раскрывают общественности, однако известно, что это не коронавирус. Спасенный работал на австралийской исследовательской станции в Антарктике. Пациента с помощью Airbus A319 транспортировали в Австралию.

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