Австралийского экспедитора эвакуировали из Антарктики, после пятидневной спасательной операции, сообщает ВВС.

Австралия, Китай и США объединились, чтобы совместными усилиями спасти заболевшего экспедитора. Спасательная операция длилась пять дней, в ней использовались три разных вида транспорта: лодки, вертолеты и самолеты. Детали заболевания экспедитора не раскрывают общественности, однако известно, что это не коронавирус. Спасенный работал на австралийской исследовательской станции в Антарктике. Пациента с помощью Airbus A319 транспортировали в Австралию.