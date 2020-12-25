Поместье «Неверленд», принадлежавшее Майклу Джексону было продано инвестору-миллиардеру, пишет ВВС.

Американский бизнесмен Роналд Беркл приобрел поместье «Неверленд», принадлежавшее его другу и легенде поп-музыки Майклу Джексону. «Неверленд» находится в Калифорнии и занимает площадь в почти 11 квадратных километров. Джексон построил на территории поместья парк развлечений и открыл частный зоопарк. Певец назвал поместье в честь выдуманного острова, на котором живут не взрослеющие дети, из своей любимой истории о Питере Пэне. Роналд Беркл приобрел «Неверленд» за $ 22 млн. Впервые поместье выставили на продажу в 2015 году с начальной ценой $ 100 млн, но сумма оказалась слишком высока. «Неверленд» неоднократно снимали с продажи и вновь выставляли, постепенно снижая цену.