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Газета "Кишиневские новости"

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Штаты разрешили британцам въезд в страну

Штаты разрешили британцам въезд в страну
25 декабря
19:41 2020
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Власти США ввели обязательный тест на коронавирус для всех пассажиров, прилетающих из Великобритании, сообщает ВВС.

США восстановили авиасообщение с Великобританией при условии, что все пассажиры будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Начиная с 28-го декабря, все путешественники должны будут прикладывать на таможне к паспорту документы из лаборатории с результатом теста на Covid-19. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета. Более 40 стран закрыли границы от Великобритании из-за нового типа коронавируса, стремительно распространяющегося по Лондону. С начала пандемии Штаты ограничили приезд иностранных туристов, но теперь постепенно ослабляют запреты.

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