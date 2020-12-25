Власти США ввели обязательный тест на коронавирус для всех пассажиров, прилетающих из Великобритании, сообщает ВВС.

США восстановили авиасообщение с Великобританией при условии, что все пассажиры будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Начиная с 28-го декабря, все путешественники должны будут прикладывать на таможне к паспорту документы из лаборатории с результатом теста на Covid-19. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета. Более 40 стран закрыли границы от Великобритании из-за нового типа коронавируса, стремительно распространяющегося по Лондону. С начала пандемии Штаты ограничили приезд иностранных туристов, но теперь постепенно ослабляют запреты.