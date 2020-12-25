На сегодняшний день в стране 125212 человек прошли лечение и 2871умер от инфекции COVID-19. На 25 декабря в Молдове подтверждены 140250 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7603 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34977 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3275 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 261 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).