Из-за пандемии королева Великобритании проведет Рождество вдали от семьи, сообщает ВВС.

Королевская семья всегда проводила рождественские праздники вместе, но этот год станет исключением. Коронавирус и высокая скорость его распространения в Англии вынудили королеву Елизавету II расстаться с семьей. Традиционно королева встречала новый год в Сандрингемском приходе, на западе графства Норфолк. Муж королевы герцог Эдинбургский отправится с ней в Виндзорский замок. Это первый год с середины 1980-х, когда известная пара отметит Рождество вне стен своего дома.