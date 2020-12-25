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Газета "Кишиневские новости"

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Королева Великобритании не будет отмечать Рождество

Королева Великобритании не будет отмечать Рождество
25 декабря
19:26 2020
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Из-за пандемии королева Великобритании проведет Рождество вдали от семьи, сообщает ВВС.

Королевская семья всегда проводила рождественские праздники вместе, но этот год станет исключением. Коронавирус и высокая скорость его распространения в Англии вынудили королеву Елизавету II расстаться с семьей. Традиционно королева встречала новый год в Сандрингемском приходе, на западе графства Норфолк. Муж королевы герцог Эдинбургский отправится с ней в Виндзорский замок. Это первый год с середины 1980-х, когда известная пара отметит Рождество вне стен своего дома.

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