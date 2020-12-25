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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 декабря 2871 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 декабря 2871 смертельный случай
25 декабря
19:21 2020
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В течение прошедшего дня, 25 декабря, зарегистрированы еще 23 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 64-летняя женщина из Бельцкого муниципич, 65-летняя женщина из Фалештского района, 67-летний мужчина из Оргеевского района, 79-летний мужчина из района Дрокия, 62-летний мужчина из Дондюшанского района, 65-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 72-летний мужчина из Бельц, 64-летняя женщина из Окницкого района, 58-летний мужчина из Флорештского района, 60-летний мужчина из Резинского района, 84-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 85-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 64 – летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 58-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 73-летний мужчина из Штефан-Водского района, 79-летняя женщина из Рышканского района, 48-летняя женщина из Новоаненского района, 43 – летний мужчина из Единецкого района, 69-летний мужчина из Кишинева, 34-летний мужчина из Страшенского района, 56-летняя женщина из Сорокского района, 70-летняя женщина из Хынчештского района, ученый-медик из Кишинева. На вечер 25 декабря 125212 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2871человек умер от инфекции.

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