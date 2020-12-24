Facebook удалили страницу австралийского шеф-повара Пита Эванса в связи с регулярными публикациями ложных сведений о коронавирусе, оповещает ВВС.

Австралийский шеф-повар и судья на шоу «Правила моей кухни» публиковал фальшивые новости, связанные с коронавирусом, сеял панику среди своих подписчиков и развивал абсурдные теории заговоров. Он заявлял, что Covid-19 гораздо опаснее, чем говорят медики, что вакцина может оказаться смертельной, а ношение защитной маски приводит к развитию тяжелых болезней. Вся информация, публикуемая на странице Эванса, была опровергнута медицинскими экспертами. Ранее Facebook уже удалял отдельные посты шефа за распространение ложных новостей, однако его это не останавливало. Таким образом за «постоянное нарушение пользовательского соглашения сайта» соцсеть удалила страницу Пита Эванса. У повара было около 1,5 млн подписчиков.