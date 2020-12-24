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Газета "Кишиневские новости"

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Alibaba попала под прицел китайских спецслужб

24 декабря
20:16 2020
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Китайские спецслужбы проводят расследование по делу о попытке установления компанией Alibaba монополии на рынке, сообщает ВВС.

Представители государственного управления по регулированию рынка Китая выступили с заявлением, что проведут расследование относительно того, пыталась ли компания Alibaba установить монополию. Технический гигант уже предупреждали ранее отказаться от политики «эксклюзивных сделок». Такая схема запрещает продавцам предлагать свой товар где-либо кроме сайтов, принадлежащих Alibaba. Китайские гиганты вроде компаний Alibaba и Tencent все отчетливее ощущают хватку правительства. Власти КНР обеспокоены разрастающейся сферой влияния таких фирм и властью, которой они обладают.

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