Китайские спецслужбы проводят расследование по делу о попытке установления компанией Alibaba монополии на рынке, сообщает ВВС.

Представители государственного управления по регулированию рынка Китая выступили с заявлением, что проведут расследование относительно того, пыталась ли компания Alibaba установить монополию. Технический гигант уже предупреждали ранее отказаться от политики «эксклюзивных сделок». Такая схема запрещает продавцам предлагать свой товар где-либо кроме сайтов, принадлежащих Alibaba. Китайские гиганты вроде компаний Alibaba и Tencent все отчетливее ощущают хватку правительства. Власти КНР обеспокоены разрастающейся сферой влияния таких фирм и властью, которой они обладают.