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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Почему опасно пить кофе натощак

Почему опасно пить кофе натощак
24 декабря
19:51 2020
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Профессор Алексей Ковальков, известный российский врач-диетолог не советует сразу после пробуждения пить кофе. Дело в том, что кофеин способствует выведению жидкости из организма, а он и так обезвожен после ночного сна. И если натощак выпить кофе, произойдет еще большее обезвоживание, в том числе и клеток мозга.

Поэтому доктор рекомендует, встав с постели, выпить чистой воды комнатной температуры. Врач подчеркивает, что вода должна быть свежая, а пить можно столько, сколько просит организм.

Алексей Ковальков уточнил, что можно пить воду и во время еды, и после нее, но только не предварять водой прием пищи, потому что это будет затруднять работу желудка и кишечника, пишет «Вечерняя Москва».     

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