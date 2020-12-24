Профессор Алексей Ковальков, известный российский врач-диетолог не советует сразу после пробуждения пить кофе. Дело в том, что кофеин способствует выведению жидкости из организма, а он и так обезвожен после ночного сна. И если натощак выпить кофе, произойдет еще большее обезвоживание, в том числе и клеток мозга.

Поэтому доктор рекомендует, встав с постели, выпить чистой воды комнатной температуры. Врач подчеркивает, что вода должна быть свежая, а пить можно столько, сколько просит организм.

Алексей Ковальков уточнил, что можно пить воду и во время еды, и после нее, но только не предварять водой прием пищи, потому что это будет затруднять работу желудка и кишечника, пишет «Вечерняя Москва».