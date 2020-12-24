Новоизбранный парламент утвердил состав правоцентристского правительства, которое возглавил бывший министр финансов Флорин Кыцу, сообщает «Международное румынское радио».

Все ключевыве фигуры кабинета министров были заранее обговорены в профильных комиссиях законодательного органа. «С сегодняшнего дня у Румынии будут премьер-министр и правительство с полной властью. Мы выполним свой долг перед всеми гражданами, независимо от того, голосовали они за нас или нет. И я, и моя команда сделаем все возможное для достижения целей, которые мы уже заявили и с которыми, я уверен, согласны все политические партии – двигаться быстрее и качественнее. Преодолеть кризис здравоохранения и поставить экономику на ноги», – заявил Кыцу. Правительство сформировано тремя политическими силами: Национал-либеральной партией, Союзом спасения Румынии и Демократическим союзом венгров.