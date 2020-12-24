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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Близнецы перенесли коронавирус по-разному

Близнецы перенесли коронавирус по-разному
24 декабря
17:26 2020
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Этот случай произошел в Италии. Однояйцевые близнецы, организмы которых практически идентичны, заразились коронавирусной инфекцией от одного и того же человека. А вот среагировали их организмы на вирус неодинаково.

Сначала симптомы у них были аналогичными. Тест у обоих дал положительный результат. Братьев госпитализировали с пневмонией. Лечили их одинаково, но один брат провел в больнице две недели и выписался, не получив осложнений, а у второго зафиксировали поражение тканей легких на двадцать пять процентов и максимально низкое насыщение организма кислородом. Мужчину положили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После выписки ему потребовалась долгая реабилитация. 

Почему так произошло, врачи объяснить не могут. До сих пор считалось, что на разное течение коронавирусной инфекции влияют наследственные факторы и наличие хронических патологий. Но у братьев одинаковая наследственность, и ни у одного из них нет хронических заболеваний. И даже влияние внешней среды на них было одинаковым, потому что они проживают в одном доме.

В общем, ученым есть над чем поломать голову, передает телеканал «Доктор».     

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