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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В лаборатории воспроизвели отказ органов при коронавирусе

24 декабря
17:26 2020
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Исследователи Калифорнийского университета в США смоделировали в эксперименте на мышах, каким образом при инфицировании коронавирусом повреждаются другие органы, помимо легких.

Обычно мыши коронавирусом не заражаются. Но в эксперименте были использованы генетически измененные животные. Одной группе ввели коронавирус, вторую оставили незараженной. После недели наблюдений инфицированные мыши потеряли активность и пятую часть веса, у них зафиксировали снижение иммунитета, отек тканей сердца и истощение селезенки, чего не наблюдалось у контрольной группы. Впоследствии выяснилось, что у животных из первой группы пострадали также почки и произошли химические изменения в структуре ДНК.

Возможно, итоги эксперимента не найдут практического применения в ходе лечения коронавируса, но помогут врачам лучше представить себе, какие органы становятся мишенью инфекции, передает телеканал «Наука».        

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