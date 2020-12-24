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Газета "Кишиневские новости"

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Свершилось! Новый президент Молдовы с первых минут изменила свой сайт

Свершилось! Новый президент Молдовы с первых минут изменила свой сайт
24 декабря
16:51 2020
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Пожалуй, произошедшее как нельзя лучше предвещает грядущие перемены, которые не за горами. Аппарат президента Санду буквально в первые минуты после вступления в должность бывшего лидера PAS, заменил обозначение языка на сайте presedinte.md с прежнего MD на RO.

Кстати, в ответственный момент публичной клятвы в верности интересам государства и народу Майя Санду вместо обещания «уважать Конституцию», произнесла это слово во множественном числе: уважать конституции. Видимо, для нее, как гражданки двух государств, эта оговорка была не случайной.

Здесь можно в этом убедиться самим: http://www.presedinte.md/rus/

Видео: https://drive.google.com/file/d/1_vPbvF90-l-2C3tNjI0cIBIYUllg_jSm/view?usp=sharing

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