Пожалуй, произошедшее как нельзя лучше предвещает грядущие перемены, которые не за горами. Аппарат президента Санду буквально в первые минуты после вступления в должность бывшего лидера PAS, заменил обозначение языка на сайте presedinte.md с прежнего MD на RO.

Кстати, в ответственный момент публичной клятвы в верности интересам государства и народу Майя Санду вместо обещания «уважать Конституцию», произнесла это слово во множественном числе: уважать конституции. Видимо, для нее, как гражданки двух государств, эта оговорка была не случайной.

Здесь можно в этом убедиться самим: http://www.presedinte.md/rus/

Видео: https://drive.google.com/file/d/1_vPbvF90-l-2C3tNjI0cIBIYUllg_jSm/view?usp=sharing