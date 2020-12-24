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Газета "Кишиневские новости"

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В какую сумму обошлась церемония инаугурации Майи Санду

24 декабря
16:46 2020
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Процедура вступления в должность президента Майи Санду – самая дорогая в истории нашей страны. На проведение церемонии из госбюджета выделено 110 тыс. леев. Если сравнивать с инаугурацией Игоря Додона, которая обошлась в 68 тыс., то сумма почти в два раза больше, пишет telegraph.md. Напомним, что сегодня в 11:00 Майя Санду вступила в должность президента. Ей вручили президентское колье, которое стоит 150 тыс. леев. Оно изготовлено из серебра и золота.

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