Процедура вступления в должность президента Майи Санду – самая дорогая в истории нашей страны. На проведение церемонии из госбюджета выделено 110 тыс. леев. Если сравнивать с инаугурацией Игоря Додона, которая обошлась в 68 тыс., то сумма почти в два раза больше, пишет telegraph.md. Напомним, что сегодня в 11:00 Майя Санду вступила в должность президента. Ей вручили президентское колье, которое стоит 150 тыс. леев. Оно изготовлено из серебра и золота.