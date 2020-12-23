Игорь Додон считает, что если Майя Санду выберет модель управления времен Альянсов за европейскую интеграцию, это может привести к тотальному блокированию в стране уже в следующие полгода.

«Будущий президент может выбрать модель правых президентов, как это было во времена Альянсов за европейскую интеграцию, в 2010-2015 гг. В этом случае я уверен, что дело дойдет до всеобщего блокирования в следующие 5-6 месяцев. Те, кто сегодня протестуют у правительства, парламента и на таможне, через несколько месяцев будут протестовать перед институтом президента», – сказал глава государства.

Игорь Додон подчеркнул, что президент страны должен быть президентом большинства граждан.