Американский инженер создал роботизированную руку с искусственным интеллектом из недорогих компонентов. Она построена на тех же принципах, по которым действует мозг человека при совершении любого движения – посылает электрический сигнал мышцам. Искусственный интеллект умеет определять, какое именно движение намерен сделать человек, и преобразует импульсы в механическое действие.

С помощью протеза владелец может легко брать различные предметы и пользоваться ими, а система обратной связи дает почувствовать, насколько уверенно бионическая рука держит предмет.

Разработка в семьсот раз дешевле существующих аналогов. Автор ее основал фирму, которая будет выпускать бионические протезы для пациентов, потерявших руку ниже локтя или имеющих врожденные дефекты. В перспективе планируется создать протезы с аналогичным принципом действия для других частей тела, сообщает «Daily Mail».