Четверг, 24 декабря 2020, 04:25

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Инженер из США изобрел протез руки с искусственным интеллектом

23 декабря
19:31 2020
Версия для печати

Американский инженер создал роботизированную руку с искусственным интеллектом из недорогих компонентов. Она построена на тех же принципах, по которым действует мозг человека при совершении любого движения – посылает электрический сигнал мышцам. Искусственный интеллект умеет определять, какое именно движение намерен сделать человек, и преобразует импульсы в механическое действие.

С помощью протеза владелец может легко брать различные предметы и пользоваться ими, а система обратной связи дает почувствовать, насколько уверенно бионическая рука держит предмет.

Разработка в семьсот раз дешевле существующих аналогов. Автор ее основал фирму, которая будет выпускать бионические протезы для пациентов, потерявших руку ниже локтя или имеющих врожденные дефекты. В перспективе планируется создать протезы с аналогичным принципом действия для других частей тела, сообщает «Daily Mail».   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,160,00%
EUR20,920,00%
GBP23,180,00%
UAH0,600,00%
RON4,290,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 24.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд