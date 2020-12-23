Молодой житель австрийского города Wiener Neustadt нашел замечательное средство от скуки. За сутки он позвонил в службу спасения… 2004 раза. Использовал он для этого два смартфона и приложение с автоматическим дозвоном. В результате звонки в диспетчерской раздавались каждый пятнадцать секунд и те, кто действительно нуждался в помощи, не могли пробиться к операторам.

Парня вычислили и арестовали. На суде он честно признался, что просто развлекался, потому что ему было нечем заняться, и он скучал. Поскучал он знатно: суд назначил телефонному террористу наказание в виде полутора лет лишения свободы, пишет издание «Heute».