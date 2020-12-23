Бывший вице-премьер-министр Александр Муравский поделился в соцсети своим мнением о том, что правительство Иона Кику в последние месяцы было не просто под огнем критики, а подверглось настоящей травле со стороны оппозиции. Экс-вице-премьер отметил также, что месседж оппозиции до отставки правительства Кику резко отличается от того посыла, который оглашается после отставки.

– Каждый день из всех орудий вылетал только один месседж: «Это бездарное правительство. Оно ничего не может. Оно привело страну к катастрофе. ОНО ДОЛЖНО УЙТИ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. Хватит цепляться за власть». И вот правительство подало в отставку. И что? Ещё не истекли сутки, а из лагеря оппозиции начали пока потихоньку раздаваться другие месседжи: «Это предательство народа. Правительство уходит в разгар кризиса. Страна не подготовлена» и т.д. Завтра будут говорить о тяжелейшем наследии, которое оставило это правительство, что нет денег и прочее. Но ведь ещё вчера мы слышали, как наша доблестная оппозиция громко заявляла, что они знают, где взять деньги и на помощь аграрникам, и на повышение зарплат и пенсий и на улучшение медицинского обслуживания и для быстрой ликвидации пандемии. Ну так вперёд. Дорога открыта. Мы все будем только рады вашим успехам. Ведь ваши успехи – это наша хорошая жизнь! – отметил Муравский.