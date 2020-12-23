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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон наградил лучших спортсменов года

Игорь Додон наградил лучших спортсменов года
23 декабря
17:56 2020
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Президент страны Игорь Додон и министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша наградили лучших молдавских спортсменов 2020 года.

За заслуги в области физической культуры и спорта, за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, и за вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий глава государства наградил Почетными грамотами президента несколько спортивных федераций.

Игорь Додон отметил, что в 2020-м наши спортсмены на чемпионатах мира и Европы завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в различных дисциплинах, таких как тхэквондо, борьба, каякинг, гребля на каноэ, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская борьба, женская борьба и т.д. И эти победы стали предметом гордости и радости на фоне ограничений, связанных с пандемией.

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