Президент страны Игорь Додон и министр образования, культуры и исследований Лилия Поголша наградили лучших молдавских спортсменов 2020 года.

За заслуги в области физической культуры и спорта, за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, и за вклад в организацию и проведение спортивных мероприятий глава государства наградил Почетными грамотами президента несколько спортивных федераций.

Игорь Додон отметил, что в 2020-м наши спортсмены на чемпионатах мира и Европы завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в различных дисциплинах, таких как тхэквондо, борьба, каякинг, гребля на каноэ, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская борьба, женская борьба и т.д. И эти победы стали предметом гордости и радости на фоне ограничений, связанных с пандемией.