В одной из испанских пещер было обнаружено большое количество останков первобытных людей, в основном подростков. Как определили ученые, возраст находок – четыреста тридцать тысяч лет.

Группа специалистов из Испании и Греции исследовала останки и выяснила, что у этих людей наблюдалась нехватка витамина D, а организмы носят следы прерывистого роста. Такое бывает при долгом пребывании в темноте. Ученые высказали предположение, что это может быть следствием того, что древние люди обладали способностью в холодное время года впадать в спячку, тем более, что жили они в ледниковый период. Такую способность сохранили многие млекопитающие и исследователи не исключают, что генетическая способность и физиологический механизм имеются и у современных людей, хотя и не используются.

Конечно, пока это только предварительные выводы и гипотеза нуждается в дальнейшем обосновании, но открытие, безусловно, заслуживает внимания, передает телеканал «Наука».