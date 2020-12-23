Завтра, 24 декабря, в центре Кишинева будут перекрыты несколько улиц. Это связано с инаугурацией Майи Санду. Полиция города обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения по центральной части столицы и предупреждает водителей об ограничении с 10.00 до 13.00 дорожного движения по следующим улицам:

– Площадь Великого национального собрания;

– Городской парк Штефан чел Маре;

– ул. 31 Августа 1989: в периметре улиц Сфатул Цэрий и Митрополита Бэнулеску-Бодони;

– ул. Букурешть: в периметре улиц Сфатул Цэрий и Митрополита Бэнулеску-Бодони;

– ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони: в периметре улиц Митрополита Дософтей и Букурешть;

– ул. Марии Чеботари: в периметре улиц Митрополита Дософтей и А. Щусева;

– бул. Штефан чел Маре: в периметре улиц С. Лазо и А. Пушкин;

– ул. Сфатул Цэрий: в периметре бул. Штефан чел Маре и ул. Митрополита Дософтей.

Для обеспечения общественного порядка в центре Кишинева будут дислоцированы полицейские.