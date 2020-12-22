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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику назвал прошедшее во вторник заседание кабмина «последним»

Ион Кику назвал прошедшее во вторник заседание кабмина «последним»
22 декабря
21:16 2020
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«Есть большая вероятность, что это было последнее заседание правительства в таком составе», – заявил Ион Кику. Глава исполнительной власти пояснил, что имеет в виду не только завтрашнее заседание парламента, на котором будет рассмотрен вотум недоверия кабинету министров, но и главную цель – роспуск законодательного органа, который “не представляет народ Республики Молдова”.  

«Есть много причин, из-за которых нам стыдно за многих из тех, кто находится сегодня в парламенте. Поэтому необходимо сделать всё для того, чтобы он был распущен и навсегда остался в истории», – сказал Ион Кику. Глава правительства добавил, что завтра собирается встретиться со спикером и с действующим президентом, а ранее попросил о встрече и избранного президента, чтобы обсудить способы роспуска парламента. «Есть очень большая вероятность, что сегодня было последнее заседание правительства в этом составе. Я проведу эти дискуссии, и когда будет видение того, как мы распускаем парламент и объявляем досрочные выборы, мы выступим с заявлениями по этому поводу», – подытожил он. 

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