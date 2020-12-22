Экономический эксперт проанализировал, насколько оправданны требования протестующих сельхозпроизводителей и почему налогоплательщики всей страны должны покрывать просчеты фермеров.

В нынешнем году правительство пошло на невиданные уступки фермерам, еще осенью минувшего года выделив им в виде субсидий за потери от засухи беспрецедентную за все 29 лет независимости сумму — 300 миллионов леев. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а молдавские трактористы не успокаиваются и, помимо экономических, выступают с политическими требованиями. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

«Это одни и те же люди, которые постоянно получают субсидии. У нас в стране за последние годы сформировалось несколько каст аграриев. Они объединились и из общественной становятся значимой политической силой. Я не согласен с тем, что государство должно компенсировать их потери. Государство лишь может выдавать гранты», — сказал эксперт.

По словам собеседника, нынешняя ситуация с протестами аграриев — не что иное, как прямое политическое давление на правительство страны. Киркэ выразил сожаление, что правительство пошло на уступки протестующим фермерам, выделив крупные суммы на покрытие потерь от засухи.

В качестве примера Киркэ привел другие отрасли экономики, которые не меньше пострадали в нынешнем году, но их представители не ставили ультиматумов правительству, а старались найти выход из тяжелой ситуации.