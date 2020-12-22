Профильные ведомства обеих стран подпишут административное обязательство о применении соглашения между РМ и РФ о соцзащите. Премьер Ион Кику заявил, что документ касается сотен тысяч соотечественников, работающих в России. Сотрудничество между сторонами-подписантами предполагает обмен формулярами, документами и информацией для установления прав на получение социальных выплат.

Министр Виорика Думбрэвяну заявила, что положения документа дают право на получение пенсии тем, кто работал или работает в Молдове или Российской Федерации, даже при том, что не у всех лиц есть необходимый трудовой стаж в одной из стран.

В то же время положения документа создают благоприятные условия для возврата мигрантов в Молдову по достижении пенсионного возраста с сохранением социальных прав, приобретенных в РФ. Молдова и Россия будут рассчитывать и оплачивать пенсии только за страховые периоды на собственной территории, применяя принцип пропорциональности.