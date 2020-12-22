Американский журнал Harper’s Magazine опубликовал большой материал, в котором рассказывается о деятельности ультраправых организаций на Украине, сообщает «Страна».

Журналист побеседовал с представителями «Азова», «Нацкорпуса» и С-14. Последняя отметилась тем, что ее члены подожгли под Киевом цыганский табор. Корреспондент делает следующий вывод: ультраправые не пользуются сколько-нибудь значимой поддержкой населения, но им активно помогает государство. Украина – единственная европейская страна, где радикальные движения финансируются на официальном уровне.