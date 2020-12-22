Генеральная прокуратура завела уголовное дело на бывшего посла Белоруссии в Аргентине Владимира Астапенко, сообщает TUT.BY.

По информации распространенной пресс-службой ведомства дипломата обвиняют в хищении денежных средств. «Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике», – информирует прокуратура. Астапенко карьерный дипломат, подал в отставку в день инаугурации Лукашенко, заявив, что верит в «лучшее будущее белорусского народа». В ответ президент подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга. Бывший посол находится за пределами родной страны.