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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы помогут потенциальным предпринимателям

22 декабря
14:46 2020
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Национальное агентство занятости готово финансово помочь безработным желающим открыть свой бизнес, сообщает МОЛДПРЕС.

Государство может частично компенсировать затраты на регистрацию фирмы, приобретение оборудования, офисной мебели, ремонта производственных помещений. Помощь не может превышать десяти среднемесячных зарплат за прошлый год, а это 73 561 лей. Чтобы получить субсидии надо заполнить специальный бланк, образец которого размещен на официальном сайте Национального агентства занятости, заявителю должно быть не менее 18 лет.

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