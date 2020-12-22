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Газета "Кишиневские новости"

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В России приступил к обязанностям новый посол Молдовы

В России приступил к обязанностям новый посол Молдовы
22 декабря
14:16 2020
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Сегодня Владимир Головатюк вручил заместителю министра иностранных дел РФ копии верительных грамот нового Посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Российский чиновник поздравил Владимира Головатюка со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по сохранению и развитию дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

Также в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

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