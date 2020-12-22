Сегодня Владимир Головатюк вручил заместителю министра иностранных дел РФ копии верительных грамот нового Посла Республики Молдова в Российской Федерации.

Российский чиновник поздравил Владимира Головатюка со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по сохранению и развитию дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

Также в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.