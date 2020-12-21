Чудо-женщина может быть и принцесса амазонок, но мировая пандемия даже ей не по зубам. Об этом пишет Variety.

Фильм «Чудо-женщина: 1984» собрал совсем не чудесную кассу в $ 18,8 млн в Китае. Эти цифры едва ли сопоставимы с $ 38 млн, которые первый фильм «Чудо-женщина» собрал в Китае всего лишь за первый уикенд. Общая касса из КНР за первый фильм о супергероине составила около $ 90,5 млн, и продолжению о сборах таких заоблачных сумм остается только мечтать. Китай стал одной из тех немногих стран, в которых кинорынок еще пытается подавать признаки жизни, несмотря на пандемию, социальное дистанцирование, угрозы банкротства и пр. Фильм «Чудо-женщина: 1984» должен был стать самой громкой, самой кассовой премьерой рождественских праздников, но число зараженных коронавирусом продолжает расти, и компании Warner Bros. пришлось совместить премьеру фильма в кинотеатрах с премьерой на своем стриминговом сервисе HBO Max, понимая, что бюджет в $ 200 млн не окупится. Пандемия поставила на паузу все кинопроизводство, премьеры блокбастеров переносятся и даже отменяются одна за другой, а те, кто рискуют выходить в прокат, проваливаются.