На сегодняшний день в стране 120015 человек прошли лечение и 2778 умерли от инфекции COVID-19. На 21 декабря в Молдове подтверждены 135910 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8494 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 35477 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3324 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 233 в крайне тяжелом состоянии (60 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).