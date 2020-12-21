В течение прошедшего дня, 21 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из района Дрокия, 55-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Бричанского района, 58-летняя женщина из Рышканского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Бричанского района, 68-летняя женщина из Рышканского района, 79-летний мужчина из Дондюшанского района, 49-летний мужчина из Флорештского района, 64-летняя женщина из района Дрокия, 79-летняя женщина из муниципия Кишинев, 71-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Хынчештского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Каларашского района, 76-летний мужчина из района Чимишлия, 53-летняя женщина из района Чимишлия, 71-летняя женщина из Дондюшанского района, 42-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 88-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Глодянского района, 84-летняя женщина из района Хынчешть, 73-летний мужчина из района Хынчешть, 49-летняя медсестра из Флорешт. На вечер 21 декабря 120015 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2778 человек умерли от инфекции.