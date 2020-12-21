Исследователи из Федерального университета Лавраса в Бразилии зафиксировали удивительный феномен. Тропические леса во многих местах стали выделять в атмосферу гораздо больше углекислого газа, чем поглощать. За последние тридцать три года произошло замедление поглощения в среднем на 2,6 процента ежегодно. Хотя известно, что именно углекислый газ необходим растениям для фотосинтеза, без которого невозможно развитие. Именно поэтому леса всегда называли «легкими планеты».

Сильнее всего поглощение углекислоты снизилось в наиболее жарких и сухих районах. Кроме того, когда деревья гибнут, они возвращают в атмосферу весь углерод, который накопили в процессе роста. Играют свою роль засушливые годы и высокие температуры. Сначала деревья, поглощая углерод, быстро растут, но когда они становятся слишком высокими, то больше страдают от засухи и сильных ветров и в результате гибнут. Из-за чего, опять- таки, растет выделение парниковых газов.

Таким образом, из борцов с глобальным потеплением некоторые леса превращаются в ускорителей климатических изменений, пишет «Advance Science Magazine».