В российской столице правоохранительные органы зафиксировали новый вид мошенничества. К пожилым москвичам домой приходят бригады «специалистов», якобы для того, чтобы провести дезинфекцию вентиляции от коронавируса.

Стоит услуга недешево, но если у стариков нужной суммы не оказывается, мошенники забирают имеющиеся деньги и обещают вернуться позже, чтобы забрать недостающее. А если оказывается, что деньги имеются, впаривают еще и чудо-фильтры, якобы препятствующие попаданию в квартиру коронавируса.

Одна из пострадавших, уже заплатившая деньги, все-таки обратилась в полицию. И «специалистов» удалось очень быстро задержать, пишет moskvichmag.ru.