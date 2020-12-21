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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус породил новый вид мошенничества

21 декабря
20:46 2020
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В российской столице правоохранительные органы зафиксировали новый вид мошенничества. К пожилым москвичам домой приходят бригады «специалистов», якобы для того, чтобы провести дезинфекцию вентиляции от коронавируса.

Стоит услуга недешево, но если у стариков нужной суммы не оказывается, мошенники забирают имеющиеся деньги и обещают вернуться позже, чтобы забрать недостающее. А если оказывается, что деньги имеются, впаривают еще и чудо-фильтры, якобы препятствующие попаданию в квартиру коронавируса.

Одна из пострадавших, уже заплатившая деньги, все-таки обратилась в полицию. И «специалистов» удалось очень быстро задержать, пишет moskvichmag.ru.      

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