Юпитер и Сатурн пересекутся, давая возможность жителям Земли насладиться светом удивительной «двойной планетой», пишет NВС.

В Евангелие от Матфея было описано небесное явление, названное «Вифлеемской звездой», которое стало предвестником рождения Христа. Некоторые ученые полагают, что яркий свет от Вифлеемской звезды, увиденный нашими предками 2000 лет назад и есть то явление, что произойдет 21-го декабря. На самом деле «звездой» являются сверхмассивные планеты Юпитер и Сатурн, которые приблизятся друг к другу на такое расстояние, что с Земли будут казаться яркой звездой. Редкое явление происходило последний раз аж 800 лет назад. «Стыковка» планет произошла в день зимнего солнцестояния, 21-го декабря (17:35 МСК). Астрономы из Великобритании, откуда можно будет наблюдать явление, пристально следят за погодой, чтобы маленькое рождественское чудо не обернулось страшным разочарованием.