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Газета "Кишиневские новости"

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Австралия изолировала один из своих штатов

Австралия изолировала один из своих штатов
21 декабря
19:46 2020
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Австралийские штаты и территории ввели запрет на пересечение внутригосударственных границ резидентам Сиднея, сообщает BBC.

Очередная вспышка коронавируса в столице австралийского штата Новый Южный Уэльс, Сиднее, вынудила весь штат закрыть свои границы. В понедельник, 21-го декабря, все рейсы в Международном аэропорте Сиднея были отменены. В городе было зарегистрировано 83 новых случая заражения Covid-19. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с обращением к нации. Подводя итоги, он иронично подметил: «2020 год еще не закончил с нами». Изоляция нарушила планы многих граждан, надеявшихся собраться на Рождество семьями.

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