Ученые из разных стран провели клинические исследования в области способности различных продуктов питания, добавок и витаминов стать профилактическим средством от рака кишечника. По результатам исследования, ученые выделили фрукты, овощи, молочные продукты и клетчатку, как продукты, способные снизить риск этого страшного заболевания. Также на снижение риска работают и добавки с магнием и фолиевой кислотой.

В «черный» список продуктов, способствующих развитию рака толстой и прямой кишки, ученые внесли красное мясо, бекон, колбасы и сосиски. Алкоголь тоже серьезно увеличивает риск развития рака кишечника, причем даже низкое его потребление несет негативные последствия.

Что касается других продуктов, витаминов и добавок, включенных в исследование, их защитных способностей выявлено не было.