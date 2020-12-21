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Газета "Кишиневские новости"

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Продукты питания, способные защитить от рака кишечника

Продукты питания, способные защитить от рака кишечника
21 декабря
18:11 2020
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Ученые из разных стран провели клинические исследования в области способности различных продуктов питания, добавок и витаминов стать профилактическим средством от рака кишечника. По результатам исследования, ученые выделили фрукты, овощи, молочные продукты и клетчатку, как продукты, способные снизить риск этого страшного заболевания. Также на снижение риска работают и добавки с магнием и фолиевой кислотой.

В «черный» список продуктов, способствующих развитию рака толстой и прямой кишки, ученые внесли красное мясо, бекон, колбасы и сосиски. Алкоголь тоже серьезно увеличивает риск развития рака кишечника, причем даже низкое его потребление несет негативные последствия.

Что касается других продуктов, витаминов и добавок, включенных в исследование, их защитных способностей выявлено не было.

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