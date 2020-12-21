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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы утвердил основные бюджетные законы на 2021 год

Президент Молдовы утвердил основные бюджетные законы на 2021 год
21 декабря
17:51 2020
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Глава государства Игорь Додон промульгировал Закон О государственном бюджете на 2021 год и Закон О внесении изменений в некоторые нормативные акты (бюджетно-налоговая и таможенная политика). Основные положения Закона о бюджете на 2021 год касаются поддержки деловой среды, выплаты заработных плат, здравоохранения и социальной политики.

«Согласно закону, продолжится субсидирование рабочих мест, субсидирование процентов по кредитам, полученным экономическими агентами от коммерческих банков, предоставление кредитов на льготных условиях малым и средним предприятиям, возмещение НДС в счет уплаты налогов на заработную плату для сельскохозяйственных экономических агентов, пострадавших после стихийных бедствий», – пояснили в администрации президента суть промульгированных документов.

Кроме того, выделяются деньги на строительство дорог в населенных пунктах, водопроводов в селах, на ремонт крыш в школах, детских садах, больницах.

Планируются мероприятия по поддержке сотрудников бюджетной сферы, а также медицинского персонала путем реализации очередного этапа повышения заработной платы на 30% с 1 января 2021 года.

Напомним, что в июне 2020 года президент Игорь Додон выдвинул инициативу по удвоению заработной платы медицинским работникам. Первое повышение на 30% прошло 1 сентября, второе, также на 30%, – 1 января 2021 года, а после корректировки бюджета летом 2021 года будет заложено новое повышение зарплат медперсоналу еще на 40%.

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