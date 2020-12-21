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Газета "Кишиневские новости"

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Мир в панике закрывает границы от Британии

Мир в панике закрывает границы от Британии
21 декабря
17:51 2020
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Все больше стран приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса, сообщает ВВС.

Индия стала еще одним государством, отменившим все рейсы с Великобританией, присоединившись к Гонконгу, Канаде, Швейцарии и Германии. В воскресенье, 20-го декабря, Франция закрыла свои границы для Соединенного Королевства, приостановив на 48 часов торговые отношения. Во Францию не смогут попасть даже погрузочные суда из Британии. Бельгия, Ирландия, Австрия и Индия надеются на быстрое урегулирование возникшей проблемы. Болгария, в отличие от вышеперечисленных стран, отменила авиасообщение с Королевством до 31-го января. Члены ЕС участвуют в срочном совещании для скоординированного ответа новой эпидемиологической угрозе. Представители французского правительства выступили с заявлением, что в ближайшие несколько часов будет утвержден специальный протокол, который поможет восстановить сообщение с Великобританией.

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