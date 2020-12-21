Представители ЕС пытаются скоординировать свои действия по тотальной изоляции Великобритании, в которой страна оказалась из-за нового типа коронавируса, пишет ВВС.

Евротоннель, тоннель под Ла-Маншем, связывающий Францию и Англию, временно закрыт. Европа, и не только, панически обрубает связь с Великобританией, из-за распространения в Королевстве нового типа коронавируса. Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что в ходе совещания представителей ЕС будет решено при каких условиях станет возможно восстановление сообщения с Великобританией. В начале пандемии члены ЕС посчитали, что лучшим вариантом будет оставить выбор тактики борьбы с вирусом за каждым конкретным государством, из-за чего действия европейских стран не были скоординированы. На этот раз в Брюсселе полагают, что необходимо проработать один общий план, который устроит все государства. Помимо Великобритании новый тип коронавируса также зафиксировали Дания, Италия и Нидерланды.