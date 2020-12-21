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Газета "Кишиневские новости"

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В Индии за сданный пластиковый мусор дают талоны на продукты

В Индии за сданный пластиковый мусор дают талоны на продукты
21 декабря
14:26 2020
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В одном из индийских штатов начали интересный эксперимент. Население призвали собирать пластиковые отходы и сдавать их в специальные центры. За каждые пять килограммов выдаются талоны, которые можно использовать для приобретения продуктов, стоимостью сорок центов США. Если учесть, что на каждого жителя государства приходится ежедневный доход, лишь слегка превышающий пять долларов, получается неплохое подспорье семейному бюджету.

Проект называется «Политика нулевого мусора». В случае, если эксперимент окажется удачным, центры по сбору отходов будут организованы повсеместно, а к программе власти намерены подключить торговые точки и фирмы – крупные поставщики пластикового мусора, сообщает агентство Xinhua.      

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