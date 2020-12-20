Осталось совсем недолго править 2020-му – году сложному и проблемному. Грядут рождественские праздники и новогодние торжества, и, конечно, с 2021-м годом каждый из нас уже сегодня связывает все самое лучшее, самое доброе, самое светлое. Знатоки, умеющие читать по звездам, обещают в новом году всем знакам зодиака много хорошего, но представителям четырёх зодиакальных созвездий астрологи предрекают не просто судьбоносные перемены и жизнь, осыпанную цветами и подарками, но и исполнение самых заветных желаний.

Кто же эти счастливчики 2021 года?

ТЕЛЕЦ

Для трудолюбивых представителей этого знака зодиака в новом году не будет непреодолимых препятствий по дороге к цели. Любая вершина обязательно будет покорена упорным Тельцом. Астрологи рекомендуют Тельцам уже сегодня начать строить грандиозные планы, а ещё мечтать и попытаться найти себя в творчестве – год Белого Быка одарит их вдохновением и креативом. Творческое увлечение принесет не только удовольствие, но и солидно пополнит ваш бюджет. Дерзайте!

ЛЕВ

Если представители этого знака пытаются представить, каким будет 2021, – бросьте это безнадёжное дело. Львов ждёт масса неожиданностей и открытий, которые сделают год Белого Быка просто фееричным. Астрологи предупреждают: Львов ждет новая интересная жизнь, наполненная бесконечными возможностями и заманчивыми перспективами. Невероятное разнообразие событий, быстрая смена обстоятельств сделают жизнь Львов захватывающей и яркой.

СТРЕЛЕЦ

Для представителей этого зодиакального созвездия огромное значение имеет стабильность – год Белого Быка подарит Стрельцам устойчивое финансовое благополучие. Они по-прежнему будут много работать, но здесь всё будет спокойно и ровно, без стрессов и авралов. Астрологи обещают Стрельцам в будущем году новую должность и финансовое пополнение, а также рекомендуют начать собственное дело – Вселенная обеспечит доходность таких начинаний. Белый Бык несет счастье!