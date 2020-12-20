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Газета "Кишиневские новости"

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Приоритетные проекты сектора Центр Кишинева на 2021 год

Приоритетные проекты сектора Центр Кишинева на 2021 год
20 декабря
22:21 2020
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Давно известно, что по тому, как выглядит столица, часто судят о стране в целом. А мнение о главном городе государства чаще всего составляется по внешнему виду его центральной части. Поэтому нет ничего удивительного, что прошедшему в минувшие выходные дни обсуждению того, что предстоит сделать в секторе Центр Кишинева, генеральный примар придал особое значение. «Центральный сектор столицы остается одним из самых оживленных районов города.Здесь, в самом центре Кишинева, собираются граждане со всей страны, и наша работа должна соответствовать ожиданиям людей. Мы представляем приоритетные проекты для этого сектора в надежде, что они будут реализованы после утверждения бюджета на 2021 год Муниципальным советом Кишинева.Мы предлагаем: проект ремонта «Летнего театра»; восстановление парка Валя Морилор; обновление скверов на ул. Яловенской, 98/2, Миорицы, 3/1, Академической, 8-10; обустройство земли коммунального назначения в микрорайоне ул. Леха Качиньского.Мы также планируем модернизацию и обновление подземных переходов, устройство и восстановление тротуаров на улице Бернардацци.Как и в других секторах, в случае утверждения бюджета, в Центре будут проведены работы по освещению улиц, ремонту тротуаров и дорог», – сообщил Чебан по итогам прошедшего публичного представления плана работ в секторе Центр на 2021 год.

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