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Газета "Кишиневские новости"

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Кишиневскому театру «Сатирикус» – 30 лет

Кишиневскому театру «Сатирикус» – 30 лет
20 декабря
22:21 2020
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В прошедшие выходные дни столичный театр «Сатирикус» отпраздновал юбилей. Поздравил с этим событием актеров и всех почитателей театра генеральный примар Кишинева Ион Чебан. «Желаю актерам здоровья и вдохновения для создания искусства красоты для многих грядущих поколений.Муниципалитет ежегодно вносит в развитие театра около 12 миллионов леев.Думаю, наши театры и актеры заслуживают гораздо большего.Желаю вам как можно скорее преодолеть кризис пандемии, чтобы мы снова могли иметь возможность пойти в театр. С днём рождения, “Сатирикус!”» – написал Ион Чебан.

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