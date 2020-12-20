В минувшие выходные дни, когда многие жители столицы отдыхали после трудовой недели, городской голова Ион Чебан вместе с подчиненными продолжал работать над новыми проектами. Например, один из крупных проектов, который начат в этом году и будет продолжен в секторе Буюканы в следующем году – это реабилитация Парка «Ла извор», II этап.Здесь будут выполнены работы по строительству инфраструктуры досуга населения, создание дополнительной территории для организации и проведения культурно-художественных мероприятий, строительство пешеходных аллей к 3-4 озерам в парке и др.Кроме того на Буюканах будут восстановлены площади на улице Алексея Матеевича, Каля Ешилор, планируется реконструкция площади у памятника Стефану Великому и Святому, будут отреставрированы пешеходные аллеи в лесопарке «Бутояш», II этап.В 2021 году команда Чебана намерена модернизировать две главные улицы микрорайона: ул. Ион Крянгэ и ул. 31 августа 1989 г.Планы, подчеркивает Чебан, амбициозные, и обещает приложить все усилия, чтобы улучшить условия жизни жителей Кишинева.